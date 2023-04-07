"Мой район. Обратная связь": промывка фонтанов на ВДНХ

В данный момент идет промывка фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Специалисты городского хозяйства готовят их к открытию сезона.

Все позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями, используя при этом раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления специальными моющими средствами. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".