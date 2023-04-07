Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:05

Город

"Мой район. Обратная связь": промывка фонтанов на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": промывка фонтанов на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют фасад дома на улице Абельмановская

"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют круглый дом

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

"Мой район. Навигатор": уличное освещение в столице перевели на летний режим работы

Московская канатная дорога на Воробьевых горах закроется для посетителей с 8 по 18 апреля

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Горячая линия по вопросам военной службы по контракту заработала в столице

"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в Москве с 2020 года

В данный момент идет промывка фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Специалисты городского хозяйства готовят их к открытию сезона.

Все позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями, используя при этом раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления специальными моющими средствами. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика