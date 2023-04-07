14:05Город
"Мой район. Обратная связь": промывка фонтанов на ВДНХ
В данный момент идет промывка фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Специалисты городского хозяйства готовят их к открытию сезона.
Все позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями, используя при этом раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления специальными моющими средствами. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь