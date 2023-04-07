"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют фасад дома на улице Абельмановская

В центре Москвы отремонтируют фасад дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Абельмановская, 7. Дом возвели в 1948 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали уникальный проект работ. Они укрепят кирпичную кладку, восстановят облицовочный слой, а также декор дома. Места намокания обработают современными антигрибковыми растворами. Также мастера приведут в порядок балконы, поменяют входные двери в подъездах и заменят над ними козырьки. Работы в доме начнутся в ближайшее время, они пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта.

Всего в 2023 году в Москве отремонтируют 2 300 домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".