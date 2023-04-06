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"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят улицы рядом с МГТУ имени Баумана

"Мой район. Обратная связь": в Москве благоустроят улицы рядом с МГТУ имени Баумана

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В 2023 году в столице благоустроят улицы и переулки рядом с МГТУ имени Баумана. Работы пройдут на Бауманской и 2-й Бауманской, Ладожской, Малой Почтовой улицах, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, Спартаковском и других переулках.

Площадь территории, которую планируют благоустроить, – 14 гектаров. Протяженность улиц, где пройдет ремонт, превышает 4 километра. Там расширят тротуары, установят новые опоры освещения с энергосберегающими светильниками, организуют парковки, а также оборудуют удобные остановки.

Появятся и уютные зеленые зоны отдыха с лавочками. Акцент сделают на том, что это студенческий квартал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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