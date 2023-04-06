15:45Город
"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют круглый дом
В столице отремонтируют круглый дом. Здание находится по адресу улица Довженко, 6. Его возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Они соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов.
Диаметр дома равен 155 метрам, в нем более 900 квартир. В разное время в этой многоэтажке жили советские артисты Савелий Крамаров и Галина Беляева, а также молдавский режиссер Эмиль Лотяну.
Специалисты фонда капитального ремонта планируют заменить внутренние инженерные системы и отремонтировать фасад, чтобы он прослужил еще несколько десятков лет. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".