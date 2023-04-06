"Мой район. Обратная связь": Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию

Реконструкцию Центрального Московского ипподрома планирую начать в апреле. Масштабный проект планируют осуществить в течение трех лет.

В первую очередь специалисты отреставрируют центральное здание. Кроме того, обновят всю необходимую инфраструктуру для содержания животных, она будет соответствовать современным мировым требованиям.

Еще там появятся поля для конных прогулок, гостиница и кафе. Помимо этого, отремонтируют трибуны и главное достояние ипподрома – беговые дорожки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":