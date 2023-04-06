Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:40

Город

"Мой район. Обратная связь": Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию

"Мой район. Обратная связь": Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на улице Конненкова

В Москве открыли онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту

Новости часа: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Новости часа: еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ

В столице открыли горячую линию для желающих пойти на военную службу по контракту

Бирюков сообщил, что в столице отремонтируют 13 мостов

Сезонное благоустройство началось в Даниловском районе столицы

Собянин рассказал о программе скрининга новорожденных

Новости часа: 3 полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Реконструкцию Центрального Московского ипподрома планирую начать в апреле. Масштабный проект планируют осуществить в течение трех лет.

В первую очередь специалисты отреставрируют центральное здание. Кроме того, обновят всю необходимую инфраструктуру для содержания животных, она будет соответствовать современным мировым требованиям.

Еще там появятся поля для конных прогулок, гостиница и кафе. Помимо этого, отремонтируют трибуны и главное достояние ипподрома – беговые дорожки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика