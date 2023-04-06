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"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на улице Конненкова

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на улице Конненкова

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В столичном районе Бибирево стартовал капитальный ремонт девятиэтажного дома, который находится на улице Конненкова. Здание возвели в 1974 году. Особое внимание специалисты уделят восстановлению фасада.

Они планируют применить передовую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Благодаря этому способу фасад будет не только эстетичным, но и теплым.

На первом этапе стены дома промоют и исправят геометрию панелей, затем нанесут клеевые составы и покрасят фасад. Также рабочие установят современные пластиковые стеклопакеты и обновят цоколь, а на лоджиях сделают новое напольное покрытие. Кроме того, заменят магистрали центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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