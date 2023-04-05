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"Мой район. Обратная связь": начались противоаварийные работы в доме на улице Гастелло

"Мой район. Обратная связь": начались противоаварийные работы в доме на улице Гастелло

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Начались противоаварийные работы в доме Страховых на улице Гастелло. Это редкий образец деревянного зодчества. Дом построили в 1903 году по проекту архитектора Леонида Лазовского.

Снаружи здание украшено изящным резным декором, внутри находится историческая лестница и изразцовые печи. Реставрация такого ценного строения всегда требует особого внимания. Сейчас специалисты укрепляют чердачное перекрытие, в интерьерах частично снимают штукатурку на стенах и потолках, чтобы просушить сруб. Также идут научно-исследовательские работы, которые помогут разработать проект будущей реставрации.

Москва – лидер среди европейских столиц по количеству памятников деревянного зодчества. Их в городе 74. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

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Сюжет: "Мой район"
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