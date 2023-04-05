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"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в центре Москвы

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В центре Москвы отремонтируют дом, построенный по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Многоэтажное здание возвели в 1956 году по индивидуальному проекту. Оно находится по адресу улица Хамовнический Вал, 2.

В доме пройдут работы по восстановлению фасада, крыши, а также замене внутридомовых коммуникаций. Особое внимание уделят фасаду, там отремонтируют кирпичную кладку, поврежденную в процессе многолетней эксплуатации. Специалисты фонда капитального ремонта бережно подойдут и к обновлению архитектурного декора.

Работы стартуют в ближайшее время, обновление многоэтажки пройдет в рамках столичной программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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