"Мой район. Обратная связь": в столице промоют более 100 тоннелей до 30 апреля

В столице продолжаются масштабные мероприятия по промывке транспортных тоннелей. Работы проводят более чем в 100 тоннелях, в том числе таких крупных как Лефортовский, Северо-Западный, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский.

Специалисты с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоют парапеты и стены сооружений, очистят дренажные системы, а также приведут в порядок смотровые и сточные колодцы. Во время работ будут по очереди перекрывать крайние полосы движения.

Промывать сооружения будут по ночам – с 22:00 до 06:00 или же в выходные дни. Все работы по промывке тоннелей завершат до 30 апреля.