04 апреля, 15:50Город
"Мой район. Обратная связь": новые подземные пешеходные переходы появились в ТиНАО
В микрорайоне Переделкино Ближнее в ТиНАО появились новые подземные пешеходные переходы. Там построили два сооружения. Новые переходы соединяют остановки общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой.
В новых пешеходных переходах есть пандусы для маломобильных граждан. Там также установили автоматическое освещение, системы вентиляции и отопления, а еще пожарную и охранную сигнализации.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":
Программа: Мой район. Обратная связь