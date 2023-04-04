"Мой район. Обратная связь": новые подземные пешеходные переходы появились в ТиНАО

В микрорайоне Переделкино Ближнее в ТиНАО появились новые подземные пешеходные переходы. Там построили два сооружения. Новые переходы соединяют остановки общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой.

В новых пешеходных переходах есть пандусы для маломобильных граждан. Там также установили автоматическое освещение, системы вентиляции и отопления, а еще пожарную и охранную сигнализации.

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