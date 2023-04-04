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04 апреля, 15:50

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"Мой район. Обратная связь": новые подземные пешеходные переходы появились в ТиНАО

"Мой район. Обратная связь": новые подземные пешеходные переходы появились в ТиНАО

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В микрорайоне Переделкино Ближнее в ТиНАО появились новые подземные пешеходные переходы. Там построили два сооружения. Новые переходы соединяют остановки общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой.

В новых пешеходных переходах есть пандусы для маломобильных граждан. Там также установили автоматическое освещение, системы вентиляции и отопления, а еще пожарную и охранную сигнализации.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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