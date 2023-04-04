Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:10

Город

"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": началась реставрация дома, в котором бывал Михаил Булгаков

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на улице Бажова

Новости часа: курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года

В Москве могут ввести регулировку счетов за отопление – СМИ

Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Почти 500 дорожных камер с использованием нейросети установлены в Москве

Укладка пола на станции метро "Лианозово" завершена более чем на 60%

Третий этап благоустройства Ленинского проспекта начался в столице

В Москве начались работы по благоустройству на Краснопресненской набережной

В центре Москвы отремонтируют дом, построенный по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Многоэтажное здание возвели в 1956 году по индивидуальному проекту. Оно находится по адресу улица Хамовнический Вал, 2.

В доме пройдут работы по восстановлению фасада, крыши, а также замене внутридомовых коммуникаций. Особое внимание уделят фасаду, там отремонтируют кирпичную кладку, поврежденную в процессе многолетней эксплуатации. Специалисты фонда капитального ремонта бережно подойдут и к обновлению архитектурного декора.

Работы стартуют в ближайшее время, обновление многоэтажки пройдет в рамках столичной программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика