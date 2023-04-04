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"Мой район. Обратная связь": началась реставрация дома, в котором бывал Михаил Булгаков

"Мой район. Обратная связь": началась реставрация дома, в котором бывал Михаил Булгаков

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В Хамовниках началась реставрация деревянного жилого дома Мельникова-Емельяновой. Он находится в Мансуровском переулке.

Писатель Михаил Булгаков часто бывал в этом особняке в гостях у своего друга драматурга Сергея Ермолинского. Многие булгаковеды считают, что именно это здание послужило прототипом дома заглавного героя в романе "Мастер и Маргарита".

Специалистам предстоит привести в порядок белокаменный цоколь, фасад и венчающий карниз. Особое внимание уделят деревянному срубу: бревна, которые уже обветшали, заменят. Внутри особняка рабочие отреставрируют старинную лестницу и изразцовые печи.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь":

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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