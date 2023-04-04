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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на улице Бажова

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на улице Бажова

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Стартовал капитальный ремонт дома на улице Бажова. Его возвели в 1968 году. Специалисты приведут в порядок крышу, подвальные помещения, заменят внутренние инженерные системы.

Особое внимание уделят ремонту фасада. Он облицован плиткой. Фасад приведут в порядок по передовой технологии нанесения полимерцементной смеси на армирующие сетки. Это позволит качественно обновить фасад и сделать его не только эстетичным, но и теплым.

Всего в столичную программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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