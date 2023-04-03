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03 апреля, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома около Удальцовских прудов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома около Удальцовских прудов

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В Ломоносовском районе столицы завершился капитальный ремонт жилого дома 1959 года. Он находится на Ленинском проспекте около Удальцовских прудов.

Специалисты привели в порядок фасад и подвальные помещения. Был создан уникальный проект проведения работ, который учитывал все нюансы объекта. Особое внимание уделили обновлению фасада. На первом этапе все плоскости очистили от накопившихся загрязнений и нанесли антигрибковый состав. Затем отремонтировали кирпичную кладку и заменили вычинку. В порядок привели цоколь здания и установили новые входные группы.

Кроме того, в ходе капитального ремонта заменили электросеть, магистрали холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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