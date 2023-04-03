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Новости

03 апреля, 15:50

Город

"Мой район. Обратная связь": столичные набережные готовят к открытию навигации для судов

"Мой район. Обратная связь": столичные набережные готовят к открытию навигации для судов

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Столичные набережные готовят к открытию навигации для пассажирских судов. В преддверии теплого сезона благоустройство пройдет на 44 береговых сооружениях.

Cпециалисты уже приступили к работам на причале Лужники. Все работы завершатся до конца апреля.

Летняя навигация для пассажирских судов по Москве-реке откроется 24 апреля. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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