"Мой район. Обратная связь": столичные набережные готовят к открытию навигации для судов

Столичные набережные готовят к открытию навигации для пассажирских судов. В преддверии теплого сезона благоустройство пройдет на 44 береговых сооружениях.

Cпециалисты уже приступили к работам на причале Лужники. Все работы завершатся до конца апреля.

Летняя навигация для пассажирских судов по Москве-реке откроется 24 апреля. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".