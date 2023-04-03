03 апреля, 15:50Город
"Мой район. Обратная связь": столичные набережные готовят к открытию навигации для судов
Столичные набережные готовят к открытию навигации для пассажирских судов. В преддверии теплого сезона благоустройство пройдет на 44 береговых сооружениях.
Cпециалисты уже приступили к работам на причале Лужники. Все работы завершатся до конца апреля.
Летняя навигация для пассажирских судов по Москве-реке откроется 24 апреля. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь