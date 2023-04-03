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03 апреля, 14:05

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"Мой район. Обратная связь": трамвайное депо имени Баумана реконструируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": трамвайное депо имени Баумана реконструируют в Москве

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Трамвайное депо имени Баумана реконструируют в Москве. Уже согласована проектная документация.

Специалисты отремонтируют корпуса, обновят трамвайные пути и инженерные сети. В помещениях выполнят отделку. Также в рамках проекта построят здание администрации и еще несколько новых корпусов.

Постепенно в столице реконструируют все трамвайные депо. Их адаптируют под вагоны последнего поколения. Кроме того, улучшатся условия труда специалистов и водителей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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