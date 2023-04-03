"Мой район. Обратная связь": трамвайное депо имени Баумана реконструируют в Москве

Трамвайное депо имени Баумана реконструируют в Москве. Уже согласована проектная документация.

Специалисты отремонтируют корпуса, обновят трамвайные пути и инженерные сети. В помещениях выполнят отделку. Также в рамках проекта построят здание администрации и еще несколько новых корпусов.

Постепенно в столице реконструируют все трамвайные депо. Их адаптируют под вагоны последнего поколения. Кроме того, улучшатся условия труда специалистов и водителей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".