Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 11:45

Город

"Мой район. Обратная связь": стартовал капитальный ремонт дома на улице Бажова

"Мой район. Обратная связь": стартовал капитальный ремонт дома на улице Бажова

"Мой район. Обратная связь": "Дом-сороконожку" отремонтируют в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Новые 29 электробусных маршрутов появятся в столице

Москва вошла в топ-10 привлекательных мегаполисов мира для развития инноваций – Собянин

Первые летние веранды заработали в Москве

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Российские коммунальные службы призвали убрать тамбурные двери на этажах

Стартовал капитальный ремонт дома на улице Бажова. Его возвели в 1968 году. Специалисты приведут в порядок крышу, подвальные помещения, заменят внутренние инженерные системы.

Особое внимание уделят ремонту фасада. Он облицован плиткой. Фасад приведут в порядок по передовой технологии нанесения полимерцементной смеси на армирующие сетки. Это позволит качественно обновить фасад и сделать его не только эстетичным, но и теплым.

Всего в столичную программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика