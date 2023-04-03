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"Мой район. Обратная связь": "Дом-сороконожку" отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": "Дом-сороконожку" отремонтируют в Москве

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В столице отремонтируют знаменитый "Дом-сороконожку". Такое имя здание получило благодаря своей оригинальной архитектуре. Дом находится по адресу улица Беговая, 34. Его возвели в 1978 году в стиле брутализм. Здание стоит на земле на 40 железобетонных опорах.

Первые квартиры там давали работникам завода "Знамя Труда", где выпускались самолеты. Специалисты фонда капитального ремонта обновят фасад, заменят внутренние инженерные системы, а также проложат новую электросеть.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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