Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом

"Мой район. Обратная связь": благоустройство прудов-регуляторов на юго-востоке столицы

"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют знаменитый "Дом-сороконожку"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт доходного дома Прокофьевой в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Аномальный снегопад в Ростовской области и рост числа ИП в Москве

В центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом. Здание, построенное в 1957 году, находится по адресу 2-й Ирининский переулок, дом 4. Каждая квартира в этом доме – угловая. В этом заключается архитектурная уникальность здания.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого дома. Мастера привели в порядок фасад здания, обновили подвальное помещение, подъезды и крышу. Все деревянные элементы дома обработали современным огнебиозащитным составом. Такое покрытие снижает риск пожаров.

В здании также заменили внутренние инженерные системы, входные двери в подъезде и окна на лестничных пролетах. Всего в 2023 году в столице отремонтируют более 2,3 тысячи домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика