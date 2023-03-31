"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом

В центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом. Здание, построенное в 1957 году, находится по адресу 2-й Ирининский переулок, дом 4. Каждая квартира в этом доме – угловая. В этом заключается архитектурная уникальность здания.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого дома. Мастера привели в порядок фасад здания, обновили подвальное помещение, подъезды и крышу. Все деревянные элементы дома обработали современным огнебиозащитным составом. Такое покрытие снижает риск пожаров.

В здании также заменили внутренние инженерные системы, входные двери в подъезде и окна на лестничных пролетах. Всего в 2023 году в столице отремонтируют более 2,3 тысячи домов.

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