"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтируют знаменитый "Дом-сороконожку"

В столице отремонтируют знаменитый "Дом-сороконожку". Такое имя здание получило благодаря своей оригинальной архитектуре. Дом находится по адресу улица Беговая, 34. Его возвели в 1978 году в стиле брутализм. Здание стоит на земле на 40 железобетонных опорах.

В этом году специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок его фасад, а также заменят внутренние инженерные системы. Высотные работы будут производиться с применением электролюлек. Мастера приведут в порядок массивные железобетонные опоры дома. Еще в здании заменят магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также проложат новую электросеть.

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