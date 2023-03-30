"Мой район. Обратная связь": специалисты промыли Бородинский мост после зимы

Специалисты промыли Бородинский мост после зимы. В этих работах задействовали бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Они очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. Для этого понадобились сутки, движение автотранспорта и пешеходов не ограничивали.

Кроме того, в столице приводят в порядок 78 набережных. Там убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Все работы закончат к концу апреля.

Также в городе очистят памятники. Обычно их промывают водой, наносят вспененный раствор и смывают сильным напором. После этого монумент насухо вытирают. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".