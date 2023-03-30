"Мой район. Обратная связь": 60 тыс умных фонарей установят в столице

В столице в этом году установят более 60 тысяч так называемых умных фонарей. Устройства оснащены специальными контроллерами, такие приборы экономят электроэнергию и обеспечивают качественное освещение столичных улиц и магистралей.

Благодаря таким датчикам специалисты могут дистанционно и круглосуточно управлять городским освещением. Общее число умных фонарей в столице в этом году превысит 300 тысяч.



Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".