14:10Город
"Мой район. Обратная связь": 60 тыс умных фонарей установят в столице
В столице в этом году установят более 60 тысяч так называемых умных фонарей. Устройства оснащены специальными контроллерами, такие приборы экономят электроэнергию и обеспечивают качественное освещение столичных улиц и магистралей.
Благодаря таким датчикам специалисты могут дистанционно и круглосуточно управлять городским освещением. Общее число умных фонарей в столице в этом году превысит 300 тысяч.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь