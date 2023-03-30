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"Мой район. Обратная связь": ремонт фасада дома, где жил кларнетист Владимир Соколов

"Мой район. Обратная связь": ремонт фасада дома, где жил кларнетист Владимир Соколов

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В центре Москвы приведут порядок дом, где жил известный кларнетист, профессор Московской Консерватории Владимир Соколов. Здание расположено по адресу улица Пресненский вал, 40.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, а также заменят ряд внутридомовых коммуникаций. Для восстановления фасадов будет применена передовая технология с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. В доме поменяют системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также приведут в порядок балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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