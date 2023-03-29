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"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома, где жил авиаконструктор Сергей Егер

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома, где жил авиаконструктор Сергей Егер

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В столичном районе Сокол завершился капитальный ремонт дома на Новопесчаной улице. Там долгие годы проживал советский ученый и авиаконструктор Сергей Егер. Здание возвели в 1955 году.

Специалисты в ходе ремонта привели в порядок фасад дома. В первую очередь они промыли плоскости от накопившихся загрязнений, заделали швы и трещины специальными строительными составами и нанесли антигрибковый раствор на места намокания. Затем восстановили декоративные элементы, которые служат элегантным украшением дома.

Яркое и оригинальное колористическое решение дома тоже удалось восстановить. Кроме того, отремонтировали цоколь и заменили водосточные трубы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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