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28 марта, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Новопесчаной улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Новопесчаной улице в Москве

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В столичном районе Сокол завершился капитальный ремонт дома на Новопесчаной улице. Там долгие годы проживал советский ученый и авиаконструктор Сергей Егер. Здание возвели в 1955 году.

Специалисты в ходе ремонта привели в порядок фасад дома. В первую очередь они промыли плоскости от накопившихся загрязнений, заделали швы и трещины специальными строительными составами и нанесли антигрибковый раствор на места намокания. Затем восстановили декоративные элементы, которые служат элегантным украшением дома.

Яркое и оригинальное колористическое решение дома тоже удалось восстановить. Кроме того, отремонтировали цоколь и заменили водосточные трубы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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