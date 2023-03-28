"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома в столичном районе Аэропорт

На севере Москвы провели капитальный ремонт дома, возведенного по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Здание находится по адресу улица Часовая, 17. А сам дом построили в 1950 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад, крышу и подъезды дома. Они также заменили внутренние инженерные системы и обработали деревянные элементы здания огнебиозащитным составом. Еще в здании проложили новую электросеть, полностью обновили магистрали холодного водоснабжения и центрального отопления.

Работы на доме прошли в рамках Московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".