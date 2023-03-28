"Мой район. Обратная связь": Кремлевскую набережную готовят к открытию навигации

К открытию навигации в данный момент готовят Кремлевскую набережную. Всего в столице к новому сезону помоют и покрасят 78 набережных, в том числе Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую.

Чистить будут гранитные парапеты и прогулочные тротуары. Сначала уберут снег и наледь, а в финале специалисты обновят сходы к воде. Некоторые набережные отремонтируют ближе к лету.

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