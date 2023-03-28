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"Мой район. Обратная связь": капремонт в многоэтажном доме на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы по современной технологии проведут ремонт одной из многоэтажек. Здание находится по адресу улица Фомичевой дом 16, корпус 6. Его возвели в 1970 году по проекту Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования.

Специалисты фонда капитального ремонта заменят инженерные системы дома, а также обновят его крышу и фасад. Все работы в доме проведут в рамках Московской программы капитального ремонта. В этом году в нее вошли более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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