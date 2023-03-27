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27 марта, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Маросейка

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Маросейка

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В Басманном районе Москвы завершился капитальный ремонт жилого дома на Маросейке. Его возвели в 1912 году. Этот дом можно увидеть в знаменитом фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, чтобы сохранить первозданную красоту постройки. В первую очередь они расчистили фасад дома и отремонтировали штукатурный слой, затем заделали трещины и восстановили кирпичную кладку.

На следующем этапе мастера воссоздали архитектурный декор, а также заменили водосточные трубы и заново оштукатурили цоколь здания. На крыше дома поменяли обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработали составом, который уменьшает риск возникновения пожара.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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