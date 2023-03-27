"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада жилого дома в Сокольниках

В столичном районе Сокольники завершился капитальный ремонт фасада жилого дома на Малой Остроумовской улице. Его возвели в 1924 году в стиле конструктивизма с элементами неоклассики. Этот дом – часть комплекса зданий, образующие элегантный ансамбль, по краям которого расположены въездные арки.

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, который учитывает все нюансы этого объекта. На первом этапе фасад очистили от накопившихся загрязнений, затем заменили отдельные кирпичные сегменты и обработали его антигрибковым составом. Кроме того, привели в порядок балконы, а именно восстановили балюстрады.

В финале специалисты обновили штукатурный слой и покрасили фасад. Также отремонтировали цоколь и входные группы и обновили весь архитектурный декор.

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