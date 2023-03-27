Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома проведут на улице Фомичевой

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома проведут на улице Фомичевой

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице

Специалисты реконструируют павильон "Птицеводство" на ВДНХ

Новый пешеходный переход через ж/д пути построят в Царицыне

Количество поездок на трамваях в Лефортове увеличилось на 15%

Новости часа: первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде

Строительство спорткомплекса с бассейном завершилось в Измайлове

Сергунина заявила, что число посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 94 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

На северо-западе Москвы по современной технологии проведут ремонт одной из многоэтажек. Здание находится по адресу улица Фомичевой дом № 16, корпус 6. Дом возвели в 1970 году по проекту Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования.

Специалисты фонда капитального ремонта заменят инженерные системы дома, а также обновят его крышу. По передовой технологии выполнят работы по преображению фасада. Мастера нанесут полимерцементные смеси на армирующие сетки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика