"Мой район. Обратная связь": ремонт дома проведут на улице Фомичевой

На северо-западе Москвы по современной технологии проведут ремонт одной из многоэтажек. Здание находится по адресу улица Фомичевой дом № 16, корпус 6. Дом возвели в 1970 году по проекту Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования.

Специалисты фонда капитального ремонта заменят инженерные системы дома, а также обновят его крышу. По передовой технологии выполнят работы по преображению фасада. Мастера нанесут полимерцементные смеси на армирующие сетки.

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