"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице

Стартует капитальный ремонт дома на 2-й Филевской улице. Его возвели в 1953 году в стиле советского неоклассицизма.

Главная задача – сохранить первозданную красоту дома. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали материалы, оборудование и технологии. В первую очередь в порядок приведут фасад здания. Восстановят наружную кирпичную кладку, промоют все поверхности. В порядок приведут и архитектурный декор.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".