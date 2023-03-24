24 марта, 18:10Город
"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках
В центре Москвы привели в порядок дом XIX века. Пятиэтажное здание в классическом стиле возвели в центре города в конце 1895 года. В 1930-х здесь жил известный советский писатель Владимир Ставский.
Этот дом – настоящая архитектурная жемчужина Хамовников, поэтому специалисты бережно отнеслись к его ремонту. В доме заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили подъезды и фасад. Еще в нем заменили входную дверь и плитку на цоколе.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь