"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

В Пресненском районе завершился капитальный ремонт дома, входящего в знаменитый жилой комплекс "Нижняя Пресня". Историческое здание в стиле радикального конструктивизма было построено в 1926 году под руководством архитектора Бориса Блохина.

Специалисты отремонтировали крышу, подъезды и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, все деревянные элементы здания обработали специальным составом, снижающим риск возгорания.

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