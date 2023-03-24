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24 марта, 16:20

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

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В Пресненском районе завершился капитальный ремонт дома, входящего в знаменитый жилой комплекс "Нижняя Пресня". Историческое здание в стиле радикального конструктивизма было построено в 1926 году под руководством архитектора Бориса Блохина.

Специалисты отремонтировали крышу, подъезды и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Кроме того, все деревянные элементы здания обработали специальным составом, снижающим риск возгорания.

Подробнее – "Мой район. Обратная связь".

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