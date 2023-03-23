23 марта, 14:10Город
"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице в столице
Стартует капитальный ремонт дома на 2-й Филевской улице. Его возвели в 1953 году в стиле советского неоклассицизма.
Главная задача – сохранить первозданную красоту дома. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали материалы, оборудование и технологии. В первую очередь в порядок приведут фасад здания. Восстановят наружную кирпичную кладку, промоют все поверхности. В порядок приведут и архитектурный декор.
В финале фасад окрасят и вернут ему исторический цвет. Кроме того, в доме заменят водосточные трубы, установят входные группы и отремонтируют лестницы. Также сделают новые системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".