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23 марта, 14:10

Город

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице в столице

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на 2-й Филевской улице в столице

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Стартует капитальный ремонт дома на 2-й Филевской улице. Его возвели в 1953 году в стиле советского неоклассицизма.

Главная задача – сохранить первозданную красоту дома. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали материалы, оборудование и технологии. В первую очередь в порядок приведут фасад здания. Восстановят наружную кирпичную кладку, промоют все поверхности. В порядок приведут и архитектурный декор.

В финале фасад окрасят и вернут ему исторический цвет. Кроме того, в доме заменят водосточные трубы, установят входные группы и отремонтируют лестницы. Также сделают новые системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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