"Мой район. Обратная связь": обновление природного парка "Яуза" в столице

На севере столицы продолжают обновлять природный парк "Яуза". Уже начались работы у пруда – строители приступили к монтажу настилов для экотроп со смотровыми площадками.

Преобразится территория парка и на Сухонской улице. Там установят новые лестничные спуски и подпорные стены, обновят открытую летнюю сцену. Вдоль улицы появится веломаршрут.

А на другом берегу Яузы, со стороны Олонецкого проезда, оборудуют беговую дорожку. Спортивные тропы соединят между собой – в итоге в парке можно будет даже пробежать марафонский маршрут длиной 42 километра. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".