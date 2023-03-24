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"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

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На севере Москвы отремонтируют фасад дома, в котором расположен кинотеатр "Искра". Дом находится по адресу улица Костякова, 10.

Здание возвели в начале ХХ века по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта бережно подойдут к ремонту здания, который можно назвать легендой неоклассицизма. Они заделают трещины, затем обработают стены современным антигрибковым и укрепляющим средством.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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