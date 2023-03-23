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23 марта, 16:10

Город

"Мой район. Обратная связь": Кремлевскую набережную приведут в порядок в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": Кремлевскую набережную приведут в порядок в центре Москвы

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В центре Москвы приведут в порядок Кремлевскую набережную. Всего работы пройдут на 78 береговых территориях, в том числе на Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской набережных.

Там уберут снег и наледь, помоют гранитные парапеты, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Все закончат к концу апреля – к открытию сезона летней пассажирской навигации на Москве-реке, которая стартует 24 апреля.

Кроме того, на 11 столичных набережных в 2023 году пройдет расшивка швов гранитной облицовки. Специалисты отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы нужно проводить раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасности.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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