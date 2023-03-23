"Мой район. Обратная связь": капремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина в Басманном районе столицы. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

Специалисты полностью обновят все помещения, отреставрируют фасад. В театре сделают перепланировку, расширят некоторые помещения. Сейчас специалисты демонтируют старое оборудование. После реставрации на сцене будет новое технологическое оснащение.

Кроме того, в ходе ремонта в порядок приведут стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".