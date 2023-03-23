Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:00

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на 1-й Курьяновской улице в столице

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 4 балла

Международный день медведя отметят в Московском зоопарке

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Затор образовался в районе 45-го км МКАД

"Мой район. Навигатор": масштабные работы стартовали в театре Олега Табакова

"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на поставку электробусов

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт начался в Театре Олега Табакова в столице

Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина в Басманном районе столицы. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

Специалисты полностью обновят все помещения, отреставрируют фасад. В театре сделают перепланировку, расширят некоторые помещения. Сейчас специалисты демонтируют старое оборудование. После реставрации на сцене будет новое технологическое оснащение.

Кроме того, в ходе ремонта в порядок приведут стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика