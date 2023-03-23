Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на 1-й Курьяновской улице в столице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на 1-й Курьяновской улице в столице

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 4 балла

Международный день медведя отметят в Московском зоопарке

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Затор образовался в районе 45-го км МКАД

"Мой район. Навигатор": масштабные работы стартовали в театре Олега Табакова

"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на поставку электробусов

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт начался в Театре Олега Табакова в столице

Новости часа: парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

"Жизнь в большом городе": аренда столичных квартир

Завершился капитальный ремонт дома на 1-й Курьяновской улице в Москве. Его возвели в 1952 году в неоклассическом стиле. Это яркий представитель малоэтажной жилой застройки середины ХХ века.

Оконные проемы на первом этаже декорированы сандриками и ступенчатыми наличниками. Во время ремонта специалисты особое внимание уделили ремонту фасада. Все декоративные элементы на фасаде удалось восстановить.

Кроме того, в доме установили новые пластиковые окна. В порядок привели крышу и подвальное помещение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика