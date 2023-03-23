"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на 1-й Курьяновской улице в столице

Завершился капитальный ремонт дома на 1-й Курьяновской улице в Москве. Его возвели в 1952 году в неоклассическом стиле. Это яркий представитель малоэтажной жилой застройки середины ХХ века.

Оконные проемы на первом этаже декорированы сандриками и ступенчатыми наличниками. Во время ремонта специалисты особое внимание уделили ремонту фасада. Все декоративные элементы на фасаде удалось восстановить.

Кроме того, в доме установили новые пластиковые окна. В порядок привели крышу и подвальное помещение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".