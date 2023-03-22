"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Покровское-Стрешнево

В столичном районе Покровское-Стрешнево завершился капитальный ремонт дома на Подмосковной улице. Дом возвели в 1949 году в неоклассическом стиле. Это яркий представитель малоэтажной жилой застройки середины XX века. Особое внимание уделили реставрации фасада.

Специалисты промыли плоскость, а затем отбили отслаивающиеся части штукатурного слоя. После этого они заделали трещины современным составом, обработали антигрибковым и антисептическими средствами и привели в порядок архитектурное убранство.

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