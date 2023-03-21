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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил актер Вячеслав Тихонов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил актер Вячеслав Тихонов

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В столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Здание находится по адресу Гагаринский переулок, дом 6. Его возвели в 1975 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали детальный план по восстановлению многоэтажки. Большое внимание мастера уделили фасаду здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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