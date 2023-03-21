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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут на севере столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут на севере столицы

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На севере Москвы проведут капитальный ремонт дома, возведенного в стиле позднего конструктивизма. Здание находится по адресу Красностуденческий проезд, 11. Этот дом построили в 1938 году, квартиры там предназначались для педагогов Тимирязевской академии.

Эта пятиэтажка является архитектурной изюминкой района. Специалисты фонда капитального ремонта приведут дом в порядок. Они займутся обновлением внутренних коммуникаций, крыши, подъездов и фасада. Сперва проведут ремонт кирпичной кладки, затем обработают ее эффективным антисептиком. На стены также нанесут штукатурку и заново покрасят.

Работы проведут в рамках столичной программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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