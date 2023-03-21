Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:25

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят улицы рядом с МГТУ имени Баумана

"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят улицы рядом с МГТУ имени Баумана

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт дома на Абельмановской улице

Новости часа: военные самолеты над Балтийским морем не нарушили госграницы РФ

Сотрудник коммунальной службы начал качать пресс в перерыве между работой

На пересечении МКАД и Варшавского шоссе появился гигантский медиафасад

Огромные заторы образовались в районе Кремля

Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

"Мой район. Навигатор": пешеходный мост через Нагатинский затон начнут строить в 2023 году

"Мой район. Навигатор": открытие кинотеатра "Орион" после реконструкции

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД могут запустить в мае

В 2023 году в столице благоустроят улицы и переулки рядом с МГТУ имени Баумана. Работы пройдут на Бауманской и 2-й Бауманской, Ладожской, Малой Почтовой улицах, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, Спартаковском и других переулках.

Площадь территории, которую планируют благоустроить, – 14 гектаров. Протяженность улиц, где пройдет ремонт превышает 4 километра. Там расширят тротуары, установят новые опоры освещения с энергосберегающими светильниками, организуют парковки, а также оборудуют удобные остановки.

Появятся и уютные зеленые зоны отдыха с лавочками. Акцент сделают на том, что это студенческий квартал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика