"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят улицы рядом с МГТУ имени Баумана

В 2023 году в столице благоустроят улицы и переулки рядом с МГТУ имени Баумана. Работы пройдут на Бауманской и 2-й Бауманской, Ладожской, Малой Почтовой улицах, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, Спартаковском и других переулках.

Площадь территории, которую планируют благоустроить, – 14 гектаров. Протяженность улиц, где пройдет ремонт превышает 4 километра. Там расширят тротуары, установят новые опоры освещения с энергосберегающими светильниками, организуют парковки, а также оборудуют удобные остановки.

Появятся и уютные зеленые зоны отдыха с лавочками. Акцент сделают на том, что это студенческий квартал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".