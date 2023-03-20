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20 марта, 18:45

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома, в котором жил Владимир Шухов

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома, в котором жил Владимир Шухов

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Дом в Кривоколенном переулке в Москве отреставрируют по современной технологии. В порядок приведут фасад, подъезды и обновят все инженерные системы. Перед проведением работ специалисты тщательно изучают архивные материалы, эскизы.

В XIX веке двухэтажный дом в Кривоколенном переулке построила статская советница Крюкова. После особняк выкупили предприниматели-ювелиры Фроловы, они достроили еще один корпус и сдали весь дом художнику Василию Поленову. Затем особняк приобрел Александр Бари, владелец инженерно-технической конторы. С 1918 года несколько лет здесь жил инженер и архитектор Владимир Шухов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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