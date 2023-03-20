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"Мой район. Обратная связь": ремонт исторического дома на Старой Басманной улице

"Мой район. Обратная связь": ремонт исторического дома на Старой Басманной улице

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В центре Москвы отремонтируют дом на Старой Басманной улице. Он выполнен в псеводрусском стиле. Здание примечательно богатыми архитектурными элементами, отсылающими к сказкам, былинам и преданиям. В Москве этот архитектурный стиль получил наибольшее распространение в XIX веке.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, а также обновят подвальные помещения. Они полностью восстановят исторический портрет здания.

Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2,3 тысячи домов. Свыше 20 из этих зданий также построены в псевдорусском стиле. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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