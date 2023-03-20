"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома с фронтоном на улице Расплетина

В столичном районе Щукино завершился капитальный ремонт дома на улице Расплетина. Его построили в 1955 году в неоклассическом стиле. Особое внимание специалисты уделили восстановлению первозданной красоты дома. Они создали уникальный проект и подобрали подходящие технологии.

Фасад дома привели в порядок поэтапно. Сначала очистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем отремонтировали кирпичную кладку. Еще удалось сохранить исторический цвет здания. Кроме того, специалисты отремонтировали входные группы, а также привели в порядок подвальные помещения.

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