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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Абельмановской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Абельмановской улице

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В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома "лавандового" цвета. Здание находится по адресу Абельмановская улица, дом 6.

Этот дом возвели в 1977 году по индивидуальному проекту. Благодаря своему необычному оттенку это здание выделяется среди других столичных многоэтажек.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу, подвальные помещения и фасад дома. Мастера укрепили кирпичную кладку и заделали трещины. Кроме того, они заменили внутренние инженерные системы. Также на дом нанесли антигрибковый состав.

Работы прошли в рамках Московской программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в столице отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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