"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

В столице началась реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых. На данный момент там демонтируют покрытие полов и снимают старую штукатурку, а также укрепляют кирпичные стены. Усадьба Прозоровских-Бекетовых – старинное здание, после революции там открыли совхоз.

Завершить реставрацию здания усадьбы планируется до конца 2023 года. После этого там хотят открыть музей Зюзинской волости. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".