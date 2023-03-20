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"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

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В столице началась реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых. На данный момент там демонтируют покрытие полов и снимают старую штукатурку, а также укрепляют кирпичные стены. Усадьба Прозоровских-Бекетовых – старинное здание, после революции там открыли совхоз.

Завершить реставрацию здания усадьбы планируется до конца 2023 года. После этого там хотят открыть музей Зюзинской волости. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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