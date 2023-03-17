"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершился в Студеном проезде

В столичном районе Северное Медведково завершился капитальный ремонт дома в Студеном проезде. Здание возвели в 1973 году.

Особое внимание специалисты уделили реставрации фасада. Для этого использовали современную технологию с применением полимер-цементных смесей. Удалось сохранить и колористическое решение дома – сочетание белого и голубого цветов.

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