18:40Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершился в Студеном проезде
В столичном районе Северное Медведково завершился капитальный ремонт дома в Студеном проезде. Здание возвели в 1973 году.
Особое внимание специалисты уделили реставрации фасада. Для этого использовали современную технологию с применением полимер-цементных смесей. Удалось сохранить и колористическое решение дома – сочетание белого и голубого цветов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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